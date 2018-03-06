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Пожежні врятували п'ять дітей із палаючого будинку на Вінничині

Пожежні врятували п'ять дітей із палаючого будинку на Вінничині

Київ • УНН

 • 8365 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Вінницькій області пожежні врятували п'ять дітей із палаючого будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“6 березня о 01:30 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у с. Кам’яногірка Калинівського району горить житловий будинок”, — йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників з’ясувалося, що загоряння виникло на горищі приватного житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС з помешкання вивели на безпечну відстань 5 дітей.

О 2:13 пожежу було локалізовано, а о 2:24 — ліквідовано.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Ймовірна причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляв УНН, у Бердичеві Житомирської області, в одній із квартир житлового будинку виявили тіла 8 осіб, двоє з них — діти. Попередня причина загибелі — отруєння чадним газом.

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