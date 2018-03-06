Пожежні врятували п'ять дітей із палаючого будинку на Вінничині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Вінницькій області пожежні врятували п'ять дітей із палаючого будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“6 березня о 01:30 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у с. Кам’яногірка Калинівського району горить житловий будинок”, — йдеться у повідомленні.
По прибуттю рятувальників з’ясувалося, що загоряння виникло на горищі приватного житлового будинку.
Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС з помешкання вивели на безпечну відстань 5 дітей.
О 2:13 пожежу було локалізовано, а о 2:24 — ліквідовано.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.
Ймовірна причина пожежі наразі встановлюється.
Як повідомляв УНН, у Бердичеві Житомирської області, в одній із квартир житлового будинку виявили тіла 8 осіб, двоє з них — діти. Попередня причина загибелі — отруєння чадним газом.