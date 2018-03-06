Пожарные спасли пять детей из горящего дома в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Винницкой области пожарные спасли пять детей из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины, передает УНН.
“6 марта в 1:30 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что в с. Каменогорка Калиновского района горит жилой дом”, — говорится в сообщении.
По прибытию спасателей выяснилось, что возгорание возникло на чердаке частного жилого дома.
Во время ликвидации пожара бойцы ДСНС из помещения вывели на безопасное расстояние 5 детей.
В 2:13 пожар был локализован, а в 2:24 — ликвидирован.
К ликвидации пожара от ДСНС привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
Предполагаемая причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, в Бердичеве Житомирской области, в одной из квартир жилого дома обнаружили тела 8 человек, двое из них — дети. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.