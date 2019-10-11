Пожежна небезпека протримається в Україні кілька днів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується в Україні до 15 жовтня включно. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 11-15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - зазначили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, медик розповів, як вберегтися від токсичного диму під час спалювання листя і сухої трави.