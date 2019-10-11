Пожарная опасность продержится в Украине несколько дней
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в Украине до 15 октября включительно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 11-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, медик рассказал, как уберечься от токсичного дыма во время сжигания листьев и сухой травы.