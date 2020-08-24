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Пожежі в США наближаються до реліктових лісів з тисячолітніми деревами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Пожежі в американському штаті Каліфорнія вже охопили понад 400 тис. гектарів. Вогонь наближається до реліктових лісів, в яких деякі дерева мають вік понад тисячу років. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Пожежі в США наближаються до реліктових лісів з тисячолітніми деревами

“Пожежі в американському штаті Каліфорнія охопили більше ніж 400 тис. гектарів. 200 тис. людей підпали під евакуацію. До штату почала надходити допомога від військових США та Нацгвардії, після того, як президент країни Дональд Трамп оголосив пожежі в Каліфорнії катастрофою. Більше ніж 14 тис. пожежників задіяні у приборканні вогню”, - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що за словами речника пожежної служби Каліфорнії Стіва Кауфмана, загоряння стались через посушливу та спекотну погоду і велику кількість блискавок - понад 12 тис. за період з 15 серпня призвели до виникнення 586 пожеж.

“Від пожежі загинуло щонайменше шестеро осіб, тисячі будинків зруйновано. Вогонь також загрожує унікальній екосистемі регіону, попереджають біологи. Полум‘я наближається до реліктових лісів, де деякі дерева мають більше ніж 1000 років. Від полум‘я постраждав найбільш давній парк штату Big Basin. Все ж, біологи сподіваються, що реліктові червоні дерева зможуть пережити пожежі, адже мають надзвичайно товсту кору”, - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що під загрозою можуть опинитись каліфорнійські кондори - гігантські дикі птахи, яких у штаті залишилось близько сотні. З восьми цьогорічних гнізд птахів, п‘ять перебувають у зоні вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав пожежі у Каліфорнії стихійним лихом та розпорядився про допомогу.

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