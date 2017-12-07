Пожежі в Каліфорнії загрожують Лос-Анджелесу

В районі Бель-Ейр проводиться евакуація жителів. У цьому фешенебельному районі пожежа вже знищила кілька будинків.

За останні тижні природні пожежі, що спалахують в різних місцях, знищили безліч будинків на півночі штату. Зупинити поширення полум'я поки не вдається.

Пожежа, яку назвали Томас, на півдні Каліфорнії вже охопила територію площею в 36 гектарів.

Пожежна служба Каліфорнії повідомляє, що стихія загрожує 12 тисячам будинків, вогнем вже знищено 150 будівель, і приборкати поширення полум'я поки що вдалося лише на 5%.

Через сильні вітри, які допомагають поширенню полум'я, в декількох районах оголошено примусову евакуацію.

Глава пожежної служби Каліфорнії Кен Пімлотт сказав, що при такому вітрі боротися з пожежею неможливо. Рівень загрози у зв'язку з пожежами в штаті підвищений до найвищого - "пурпурного".

Пріоритетом для влади зараз залишається евакуація жителів.

У четвер в розташованому неподалік Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі в якості запобіжного заходу були скасовані всі лекції, хоча університет і не перебуває в зоні, де оголошена евакуація. Багато шкіл в Лос-Анджелесі в четвер також були закриті.

В Бель-Ейре пожежні виносили з будинків цінні твори мистецтва, в спробі врятувати їх від вогню.

У цьому районі живуть багато знаменитостей - такі, наприклад, як Бейонсе або Ілон Маск. Лайонел Річі скасував свій концерт в Лас-Вегасі, заявивши, що повинен допомогти своїй родині перебратися в більш безпечне місце.

Великий маєток з виноградником, що належить мільярдерові Руперту Мердоку, також знаходиться під загрозою. Частина виноградника вже пошкоджена вогнем.

Під загрозою також виявився музей Гетті, який був закритий у четвер. Представники музею кажуть, що колекція творів мистецтва ще не була вивезена, так як система фільтрації повітря в приміщенні допомагає вберегти їх від диму.

У колекції музею, серед іншого, картини Леонардо да Вінчі, Ван Гога і Тернера.

Серед усіх пожеж, що вирують в штаті, Томас в окрузі Вентура - найбільший: язики полум'я вже досягли узбережжя Тихого океану.