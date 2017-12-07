Пожежі в Каліфорнії загрожують Лос-Анджелесу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Лісові пожежі на півдні Каліфорнії загрожують жителям одного з найбагатших районів Лос-Анджелеса. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
В районі Бель-Ейр проводиться евакуація жителів. У цьому фешенебельному районі пожежа вже знищила кілька будинків.
За останні тижні природні пожежі, що спалахують в різних місцях, знищили безліч будинків на півночі штату. Зупинити поширення полум'я поки не вдається.
Пожежа, яку назвали Томас, на півдні Каліфорнії вже охопила територію площею в 36 гектарів.
Пожежна служба Каліфорнії повідомляє, що стихія загрожує 12 тисячам будинків, вогнем вже знищено 150 будівель, і приборкати поширення полум'я поки що вдалося лише на 5%.
Через сильні вітри, які допомагають поширенню полум'я, в декількох районах оголошено примусову евакуацію.
Глава пожежної служби Каліфорнії Кен Пімлотт сказав, що при такому вітрі боротися з пожежею неможливо. Рівень загрози у зв'язку з пожежами в штаті підвищений до найвищого - "пурпурного".
Пріоритетом для влади зараз залишається евакуація жителів.
У четвер в розташованому неподалік Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі в якості запобіжного заходу були скасовані всі лекції, хоча університет і не перебуває в зоні, де оголошена евакуація. Багато шкіл в Лос-Анджелесі в четвер також були закриті.
В Бель-Ейре пожежні виносили з будинків цінні твори мистецтва, в спробі врятувати їх від вогню.
У цьому районі живуть багато знаменитостей - такі, наприклад, як Бейонсе або Ілон Маск. Лайонел Річі скасував свій концерт в Лас-Вегасі, заявивши, що повинен допомогти своїй родині перебратися в більш безпечне місце.
Великий маєток з виноградником, що належить мільярдерові Руперту Мердоку, також знаходиться під загрозою. Частина виноградника вже пошкоджена вогнем.
Під загрозою також виявився музей Гетті, який був закритий у четвер. Представники музею кажуть, що колекція творів мистецтва ще не була вивезена, так як система фільтрації повітря в приміщенні допомагає вберегти їх від диму.
У колекції музею, серед іншого, картини Леонардо да Вінчі, Ван Гога і Тернера.
Серед усіх пожеж, що вирують в штаті, Томас в окрузі Вентура - найбільший: язики полум'я вже досягли узбережжя Тихого океану.