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Пожары в Калифорнии угрожают Лос-Анджелесу

Пожары в Калифорнии угрожают Лос-Анджелесу

Киев  •  УНН

 • 20816 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Лесные пожары на юге Калифорнии угрожают жителям одного из самых богатых районов Лос-Анджелеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

В районе Бель-Эйр проводится эвакуация жителей. В этом фешенебельном районе пожар уже уничтожил несколько домов.
За последние недели вспыхивающие в разных местах природные пожары уничтожили множество домов на севере штата. Остановить распространение пламени пока не удается.

Пожар, который назвали Томас, на юге Калифорнии уже охватил территорию площадью в 36 гектаров.
Пожарная служба Калифорнии сообщает, что стихия угрожает 12 тысячам зданий, огнем уже уничтожено 150 построек, и обуздать распространение пламени пока что удалось лишь на 5%.

Из-за сильных ветров, помогающих распространению пламени, в нескольких районах объявлена принудительная эвакуация.
Глава пожарной службы Калифорнии Кен Пимлотт сказал, что при таком ветре бороться с пожаром невозможно. Уровень угрозы в связи с пожарами в штате повышен до самого высокого - "пурпурного".

Приоритетом для властей сейчас остается эвакуация жителей.

В четверг в находящемся неподалеку Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в качестве меры предосторожности были отменены все лекции, хотя университет и не находится в зоне, где объявлена эвакуация. Многие школы в Лос-Анджелесе в четверг также были закрыты.

В Бель-Эйре пожарные выносили из домов ценные произведения искусства, в попытке спасти их от огня.

В этом районе живут многие знаменитости - такие, например, как Бейонсе или Илон Маск. Лайонел Ричи отменил свой концерт в Лас-Вегасе, заявив, что должен помочь своей семье перебраться в более безопасное место.
Большое поместье с виноградником, принадлежащее миллиардеру Руперту Мердоку, также находится под угрозой. Часть виноградника уже повреждена огнем.

Под угрозой также оказался музей Гетти, который был закрыт в четверг. Представители музея говорят, что коллекция произведений искусства еще не была вывезена, так как система фильтрации воздуха в здании помогает уберечь их от дыма.
В коллекции музея, среди прочего, картины Леонардо да Винчи, Ван Гога и Тернера.

Среди всех пожаров, бушующих в штате, Томас в округе Вентура - самый крупный: языки пламени уже достигли побережья Тихого океана.

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