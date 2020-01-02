Пожежі в Австралії: рівень забруднення повітря у столиці перевищив критичну позначку в 26 раз

Канберра — єдине місто столичного регіону. За даними видання, через смог в Канберрі закриті туристичні пам’ятки, музеї та національні парки, а також майже всі спортивні споруди. Австралійський національний університет, розташований в центрі міста, закрив свої кампуси і аудиторії, а Пошта Австралії призупинила доставку відправлень з і до Канберри і припинила роботу шести відділень. Власники квартир і офісів в центрі міста були змушені відключити системи пожежної безпеки, оскільки датчики диму спрацьовували через смог і включали сигнал попередження про пожежу.

Департамент охорони здоров’я регіону випустив попередження про небезпечний рівень забруднення повітря, рекомендувавши жителям і гостям столиці по можливості скоротити час перебування на відкритому повітрі. “Густий смог від лісових пожеж, як очікується, залишиться в небі міста на кілька днів. Його негативний ефект посилиться до вихідних, коли встановляться більш високі температури, і тому ми рекомендуємо всім жителям Канберри уникати фізичної активності на вулиці”, — зазначено в заяві відомства.

Сильні лісові пожежі охопили східне узбережжя Австралії в середині жовтня минулого року. До теперішнього моменту вогнем охоплені значні території на південному сході континенту в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія, кілька регіонів на південному узбережжі закриті для туристів, а їх жителі отримали припис про термінову евакуацію. В результаті пожеж було знищено понад 4 млн гектарів лісу, у вогні загинули як мінімум 15 осіб, в тому числі троє пожежників, 17 людей зникли безвісти. Знищені більше 1,3 тисяч житлових будинків, близько 2,5 тисячі адміністративних та господарських будівель.