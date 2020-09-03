Пожежі на Луганщині локалізовано, загоряння досі є – Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Пожежі на Луганщині локалізовано, проте загроза загоряння досі лишається, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Станом на зараз пожежі локалізовано, але загроза загоряння досі є, якщо посиляться вітри", - зазначили у пресслужбі.
Повідомляється, що з терміновим відрядженням на Луганщині наразі перебувають віце-прем‘єр-міністр України Олексій Резніков та Міністр оборони України Андрій Таран.
Наразі температура повітря сягає 37 градусів за Цельсієм, пориви вітру до 20 м/с, очікується підвищення до 40 градусів. За прогнозом дощів не передбачається.
"Гасити пожежу авіацією не є за можливе через безпосередню близкість до лінії дотику. Тому гостро стає питання придбання спецтехніки", - зазначили в Міністерстві.
Як повідомляв УНН, під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовослужбовець, якого вважали безвісти зниклим.