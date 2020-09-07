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Пожежі на Луганщині: ліквідовано ще один осередок горіння

Київ • УНН

 • 14975 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Луганщині ліквідували ще один осередок пожежі, яка виникла ще 4 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Пожежі на Луганщині: ліквідовано ще один осередок горіння

"7 вересня об 11:20 пожежу сухої трави та лісових насаджень ліквідовано. 7 вересня о 19:10 пожежу сухої трави, валежнику та лісового масиву між селом Старий Айдар та селом Лобачеве, яка виникла 4 вересня, ліквідовано", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 4 вересня пожежі 3 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (село Лобачеве, село Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, локалізовано.

"Станом на 7 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, ДСНС раніше повідомляла про одного загиблого та двох госпіталізованих через пожежі на Луганщині.

Згодом у Міноборони уточнили, що під час гасіння пожежі постраждало двоє військових, а один — загинув.

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