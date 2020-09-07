Пожежі на Луганщині: досі є кілька осередків тління
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок на Луганщині, де з початку вересня виникли пожежі в екосистемах, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки, відкритого вогню не спостерігається. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.
"4 вересня пожежі 3 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, локалізовано. Станом на 7 годину 7 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки", - йдеться у повідомленні
Також вказано, що 6 вересня о 19:30 загорання сухої трави, валежнику та лісових насаджень між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станично-Луганського району, яке виникло 4 вересня, локалізовано.
"Загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве. Станом на 7 годину 7 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки", - додали у ДСНС.
Всього на території області до гасіння пожеж залучено 111 осіб та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 105 осіб особового складу та 23 одиниці техніки.
Нагадаємо, напередодні рятувальники повністю ліквідували пожежу в екосистемі на Харківщині.