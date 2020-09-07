Пожары в Луганской области: до сих пор есть несколько очагов тления
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в Луганской области, где с начала сентября возникли пожары в экосистемах, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки, открытого огня не наблюдается. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
"4 сентября пожары 3 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября, локализованы. По состоянию на 7 часов 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении
Также указано, что 6 сентября в 19:30 возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района, возникшее 4 сентября, локализовано.
"Угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. По состоянию на 7 часов 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - добавили в ГСЧС.
Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.
Напомним, накануне спасатели полностью ликвидировали пожар в экосистеме в Харьковской области.