Рятувальники повністю ліквідували один із осередків пожежі на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Рятувальники сьогодні ліквідували пожежу у селищі Гороб’ївка на Харківщині, яка виникла 2 вересня у лісовому масиві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"4 вересня о 13 год. 17 хв пожежу у лісовому масиві поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району, яка виникла 2 вересня, локалізовано. Загальна площа пройдена вогнем складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Станом на 15:00 6 вересня пожежу ліквідовано. На місці від ДСНС лишається 46 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Харківської області продовжують гасіння окремих осередків масштабної пожежі в екосистемі.