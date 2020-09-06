Спасатели полностью ликвидировали один из очагов пожара в Харьковской области

"4 сентября в 13 час. 17 мин пожар в лесном массиве вблизи села Горобьевка Дворечанского района, который возник 2 сентября, локализован. Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован. На месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области продолжают тушение отдельных очагов масштабного пожара в экосистеме.