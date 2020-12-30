Пожежі на Луганщині: ДБР відкрило провадження стосовно голови облдержадміністрації Гайдая

“29.12.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську надійшло Депутатське звернення про можливі неправомірні дії керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Гайдая С.В., передбачені ч. 2 ст. 351 КК України, а саме, невиконання службовою особою законних вимог Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України”, — йдеться в витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, що заявником виступив народний депутат України від групи “Довіра”, член ТСК Сергій Вельможний.

Повідомляється, що Сергій Гайдай звинувачується в порушенні частини 2 статті 351 Кримінального кодексу “невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, 30 вересня вздовж лінії розмежування на Луганщині виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж, згодом їх стало більше. За даними поліції, відомо про 11 загиблих та 19 постраждалих внаслідок стихії.

В ООС причиною назвали ворожі збройні провокації із застосуванням трасуючих куль.



У цій справі відкрито 14 проваджень.



Далі Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини.

На початку грудня у парламенті створили Тимчасову слідчу комісію з розслідування масштабних пожеж на Луганщині.

У ТСК одразу повідомили, що люди, які постраждали від масових пожеж на Луганщині, отримають виплати від держави, винні будуть знайдені.



На останньому засіданні в цьому році Кабінет міністрів України підтримав розпорядження, яким ліквідував причини затримки виплати допомоги людям, які постраждали внаслідок пожеж на Луганщині.