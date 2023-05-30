Пожежа в школі в Гайані унесла 19 життів: звинувачують 15-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Поліція звинуватила підлітка в організації пожежі в гуртожитку, внаслідок якої загинули 18 однокласників і п'ятирічний хлопчик у Гайані, повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Підозрюваній, яку взяли під варту у суді, висунули звинувачення як дорослій за 19 пунктами вбивства.
Слідчі стверджують, що вона влаштувала пожежу в середній школі Махдії 21 травня, адже розлютилась на адміністратора гуртожитку через конфіскацію її мобільного телефону.
Підсудній не дозволили визнати свої звинувачення, і вона знову постане перед судом 5 липня, коли адвокати скажуть, чи готові вони розпочати попереднє судове провадження. У разі доведення провини підсудній може загрожувати довічне ув'язнення.
Доповнення
Державна школа-інтернат обслуговує віддалені села корінного населення.
Пожежа почалася незадовго до півночі. Повідомляється, що всі п’ять дверей гуртожитку були зачинені зсередини.
Понад два десятки студентів отримали поранення. Одного з важко поранених студентів доправили до нью-йоркської лікарні для надання спеціалізованої допомоги, а більшість уже виписані.
Радник з питань національної безпеки Гайани Джеральд Гувейя сказав, що адміністратор гуртожитку замкнула всі двері, аби поспілкуватись та не дати студентам віком від 12 до 18 років вилізти. Та вона запанікувала, коли побачила, як вогонь поширюється по будівлі.