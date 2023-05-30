Пожар в школе в Гайане унес 19 жизней: обвиняют 15-летнюю девушку

Детали

Подозреваемой, которую взяли под стражу в суде, предъявили обвинение как взрослой по 19 пунктам убийства.

Следователи утверждают, что она устроила пожар в средней школе Махдии 21 мая, ведь разозлилась на администратора общежития из-за конфискации ее мобильного телефона.

Подсудимой не позволили признать свои обвинения, и она снова предстанет перед судом 5 июля, когда адвокаты скажут, готовы ли они начать предварительное судебное производство. В случае доказательства вины подсудимой может грозить пожизненное заключение.

Дополнение

Государственная школа-интернат обслуживает отдаленные деревни коренного населения.

Пожар начался незадолго до полуночи. Сообщается, что все пять дверей общежития были закрыты изнутри.

Более двух десятков студентов получили ранения. Одного из тяжело раненых студентов доставили в нью-йоркскую больницу для оказания специализированной помощи, а большинство уже выписаны.

Советник по вопросам национальной безопасности Гайаны Джеральд Гувейя сказал, что администратор общежития заперла все двери, чтобы пообщаться и не дать студентам в возрасте от 12 до 18 лет вылезти. Но она запаниковала, когда увидела, как огонь распространяется по зданию.