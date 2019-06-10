Пожежа в Лондоні знищила 20 квартир в житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Пожежа, що сталася ввечері в неділю в житловому будинку в районі Баркінг на сході Лондона, повністю знищив 20 квартир, ще 10 були серйозно пошкоджені. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
У ліквідації пожежі, яка охопила шість поверхів будівлі, було залучено понад 100 рятувальників.
В результаті події постраждали чоловік і жінка. Вони отруїлися чадним газом. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація потерпілим не знадобилася.
Поки пожежники не назвали причину, через яку сталася пожежа. Попередні версії також оголошені не були.
Пожежа в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Де Пасс Гарденс на сході Лондона сталася увечері 9 червня. На кадрах, знятих очевидцями, видно, як горіли дерев'яні балкони з першого по шостий поверх.
Нагадаємо, масштабна пожежа на складі призвела до перекриття великої частини вулиць у північній частині Лондона у Великій Британії.