Пожежа в Лондоні знищила 20 квартир в житловому будинку

КИЇВ. 10 червня. УНН. Пожежа, що сталася ввечері в неділю в житловому будинку в районі Баркінг на сході Лондона, повністю знищив 20 квартир, ще 10 були серйозно пошкоджені. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.