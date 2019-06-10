Пожар в Лондоне уничтожил 20 квартир в жилом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Пожар, произошедший вечером в воскресенье в жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона, полностью уничтожил 20 квартир, еще 10 были серьезно повреждены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
В ликвидации пожара, который охватил шесть этажей здания, были привлечены более 100 спасателей.
В результате произошедшего пострадали мужчина и женщина. Они отравились угарным газом. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация потерпевшим не потребовалась.
Пока пожарные не назвали причину, по которой произошел пожар. Предварительные версии также оглашены не были.
Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Де Пасс Гарденс на востоке Лондона произошел вечером 9 июня. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как горели деревянные балконы с первого по шестой этаж.
Напомним, крупный пожар на складе привел к перекрытию большой части улиц в северной части Лондона в Великобритании.