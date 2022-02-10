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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Пожежа в квартирі: у Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки

Пожежа в квартирі: у Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки

Київ • УНН

 • 15889 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. На житловому масиві Тополь-3 Шевченківського району міста Дніпро, горіла квартира на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку. Під час ліквідації займання, вогнеборцями було виявлено тіло жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Деталі

10-го лютого о 00:31 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на житловому масиві Тополь-3 Шевченківського району міста Дніпро, горить квартира на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку.

За викликом було направлено чергові відділення 1-ої та 19-ої державних пожежно-рятувальних частин 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що займання виникло всередині двокімнатної квартири на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь охопив спальну кімнату та почав розповсюджуватись по всій площі оселі.

Як зазначається, полум’я знищило речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа займання склала 30 кв.м.

Пожежу локалізовано о 00:57 та ліквідовано о 01:06.

Під час ліквідації займання вогнеборцями було виявлено тіло жінки.

“Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На місці події було виявлено тіло жінки приблизно 75-ти років”, — повідомив начальник чергової зміни 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Ігор Гетало.

До місця виклику залучено 19 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо 

У місті Покровськ Донецької області в одному з приватних будинків сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік та двоє його дітей.

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