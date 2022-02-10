Пожар в квартире: в Днепре спасатели обнаружили тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. На жилом массиве Тополь-3 Шевченковского района города Днепр, горела квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Во время ликвидации возгорания, огнеборцами было обнаружено тело женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Детали
10-го февраля в 00:31 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что на жилом массиве Тополь-3 Шевченковского района города Днепр, горит квартира на пятом этаже многоэтажного дома.
По вызову были направлены дежурные отделения 1-й и 19-й государственных пожарно-спасательных частей 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что возгорание возникло внутри двухкомнатной квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь охватил спальную комнату и начал распространяться по всей площади дома.
Как отмечается, пламя уничтожило вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен дома. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.
Пожар локализован в 00:57 и ликвидирован в 01:06.
Во время ликвидации возгорания огнеборцами было обнаружено тело женщины.
“Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. На месте происшествия было обнаружено тело женщины примерно 75-ти лет”, — сообщил начальник дежурной смены 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Игорь Гетало.
К месту вызова привлечено 19 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним
В городе Покровск Донецкой области в одном из частных домов произошел пожар, в результате которой погиб мужчина и двое его детей.