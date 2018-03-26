Пожежа в Кемерово: опізнали 15 загиблих, українців серед них немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Серед загиблих та постраждалих внаслідок пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" в Кемерово, яких опізнали у медичних закладах, немає іноземців, зокрема громадян України. Про це УНН повідомили у консульстві України в Новосибірську.
“З 64 тіл загиблих під час пожежі в Кемерово станом на 17:00 (за місцевим часом — ред.) було опізнано 15, іноземців, в тому числі українців, серед них немає”, — повідомили в консульстві.
Крім того, за інформацією українських представників, з 44 осіб, що постраждали і перебувають у лікарні, українців також немає.
Як повідомили УНН у консульстві, наразі знайдено 64 тіла, проте існує ймовірність того, що загиблих більше.
“Усі тіла, які можна було дістати, було направлено на експертизу ДНК, результати будуть за добу чи дві”, — зазначили в консульстві.
Нагадаємо, на місці пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово виявили 64 тіла.
Пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" сталася 25 березня.