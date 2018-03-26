Пожар в Кемерове: опознали 15 погибших, украинцев среди них нет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, которых опознали в медицинских учреждениях, нет иностранцев, в частности граждан Украины. Об этом сообщили УНН в консульстве Украины в Новосибирске.
"Из 64 тел погибших при пожаре в Кемерове по состоянию на 17:00 (по местному времени - ред.) было опознано 15, иностранцев, в том числе украинцев, среди них нет", - сообщили в консульстве.
Кроме того, по информации украинских представителей, из 44 человек, которые пострадали и находятся в больнице, украинцев тоже нет.
Как сообщили УНН в консульстве, пока найдено 64 тела, однако существует вероятность того, что погибших больше.
"Все тела, которые можно было достать, были направлены на экспертизу ДНК, результаты будут через сутки или двое", - отметили в консульстве.
Напомним, на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружили 64 тела.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта.