Пожежа у столичному готелі “Експрес”: зайнялося кафе

“Вогнеборці ліквідували пожежу в закладі громадського харчування. 12 грудня об 11:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Тараса Шевченка, 38/40, що у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули рятувальники найближчих державних пожежно-рятувальних частин. Як виявилось, сталося загоряння на площі 40 кв. м в 1-поверховому закладі громадського харчування, що знаходиться в прибудові до готелю. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню. Об 11:57 пожежу було локалізовано, а о 12:02 - ліквідовано”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці пожежі було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 32 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у місті Києві.

“На щастя, жертв та постраждалих немає. Причина загоряння наразі встановлюється”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві загорівся готель на бульварі Шевченка - рух ускладнено.