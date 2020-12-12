Пожар в столичном отеле "Экспресс": загорелось кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве произошел пожар в заведении общественного питания "Экспресс", что находится на территории одноименного отеля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"Пожарные ликвидировали пожар в заведении общественного питания. 12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших государственных пожарно-спасательных частей. Как оказалось, произошло возгорание на площади 40 кв. м в 1-этажном заведении общественного питания, находится в пристройке к гостинице. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
"К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается", - указано в сообщении.
Напомним, в Киеве загорелся отель на бульваре Шевченко - движение затруднено.