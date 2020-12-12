Пожар в столичном отеле "Экспресс": загорелось кафе

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69472 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91934 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 114417 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 149588 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве произошел пожар в заведении общественного питания "Экспресс", что находится на территории одноименного отеля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"Пожарные ликвидировали пожар в заведении общественного питания. 12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших государственных пожарно-спасательных частей. Как оказалось, произошло возгорание на площади 40 кв. м в 1-этажном заведении общественного питания, находится в пристройке к гостинице. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве загорелся отель на бульваре Шевченко - движение затруднено.

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