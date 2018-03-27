Пожежа у Кемерово: місцеві нарахували 85 зниклих безвісти в "Зимовій вишні"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На мітингу, який з минулої доби проходить у Кемерово, учасники зібрали дані про 85 зниклих безвісти людей під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня", передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як повідомляє видання “Комерсант”, член ініціативної групи Расим Яролім заявив, що в його альтернативному списку 85 прізвищ.
“Ще не з усіх джерел надійшла інформація”, — сказав він.
Про такі ж цифри називає і місцеве видання “vse 42”.
Повідомляється, що список зниклих був складений прямо на площі Рад, де зібралися близько п’яти тисяч людей. У списку йшлося про тих, кого офіційно немає в списках загиблих.
Як повідомляв УНН, жертвами пожежі у Кемерово стали 64 людини, в тому числі 41 дитина.