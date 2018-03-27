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Пожар в Кемерово: местные насчитали 85 пропавших без вести в "Зимней вишне"

Пожар в Кемерово: местные насчитали 85 пропавших без вести в "Зимней вишне"

Киев  •  УНН

 • 13742 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На митинге, который с прошлого дня проходит в Кемерово, участники собрали данные о 85 пропавших без вести людей во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает издание "Коммерсант", член инициативной группы Расим Яролим заявил, что в его альтернативном списке 85 фамилий.

"Еще не из всех источников поступила информация", - сказал он.

Такие же цифры называет и местное издание "vse 42".

Сообщается, что список пропавших был составлен прямо на площади Советов, где собрались около пяти тысяч человек. В списке речь шла о тех, кого официально нет в списках погибших.

Как сообщал УНН, жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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