Пожежа у COVID-лікарні в Багдаді: кількість жертв зросла до 82 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість загиблих під час пожежі, що сталась в лікарні для пацієнтів з коронавірусом в іракській столиці Багдаді, зросла до 82 осіб. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Іраку, передає УНН із посиланням на Сіньхуа.
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"Число загиблих під час пожежі, що сталася в суботу ввечері в лікарні для пацієнтів з коронавірусом нового типу в іракській столиці Багдаді, зросла до 82 осіб. Ще 110 осіб постраждали", - йдеться у повідомленні.
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Пожежа розпочалася після вибуху в сховищі з кисневими балонами. Деякі пацієнти лікарні стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню. Двоповерхова будівля майже повністю згоріла.
Прем'єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі наказав провести ретельне розслідування події. Затримано головного лікаря лікарні, а також главу служби безпеки і особи, відповідальні за технічне забезпечення госпіталю. Відомо, що лікарня не була обладнана системами пожежної безпеки, а внутрішні приміщення були оздоблені легкозаймистими матеріалами.