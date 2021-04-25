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Пожежа у COVID-лікарні в Багдаді: кількість жертв зросла до 82 осіб

Пожежа у COVID-лікарні в Багдаді: кількість жертв зросла до 82 осіб

Київ • УНН

 • 14684 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість загиблих під час пожежі, що сталась в лікарні для пацієнтів з коронавірусом в іракській столиці Багдаді, зросла до 82 осіб. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Іраку, передає УНН із посиланням на Сіньхуа.

Цитата

"Число загиблих під час пожежі, що сталася в суботу ввечері в лікарні для пацієнтів з коронавірусом нового типу в іракській столиці Багдаді, зросла до 82 осіб. Ще 110 осіб постраждали", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Пожежа розпочалася після вибуху в сховищі з кисневими балонами. Деякі пацієнти лікарні стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню. Двоповерхова будівля майже повністю згоріла.

Прем'єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі наказав провести ретельне розслідування події. Затримано головного лікаря лікарні, а також главу служби безпеки і особи, відповідальні за технічне забезпечення госпіталю. Відомо, що лікарня не була обладнана системами пожежної безпеки, а внутрішні приміщення були оздоблені легкозаймистими матеріалами.

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