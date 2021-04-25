Пожар в COVID-больнице в Багдаде: количество жертв возросло до 82 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество погибших во время пожара, произошедшего в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде возросло до 82 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Ирака, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
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"Число погибших во время пожара, произошедшего в субботу вечером в больнице для пациентов с коронавирусом нового типа в иракской столице Багдаде возросло до 82 человек. Еще 110 человек пострадали", - говорится в сообщении.
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Пожар начался после взрыва в хранилище с кислородными баллонами. Некоторые пациенты больницы прыгали из окон, чтобы спастись от огня. Двухэтажное здание почти полностью сгорело.
Премьер-министр страны Мустафа аль-Казими приказал провести тщательное расследование происшествия. Задержано главного врача больницы, а также главу службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.