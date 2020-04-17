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Пожежа у Чорнобильській зоні не несе загрозу сховищам радіаційних відходів – ДСНС

Пожежа у Чорнобильській зоні не несе загрозу сховищам радіаційних відходів – ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Пожежа у Чорнобильській зоні не несе загрози сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам у зоні відчуження. Про це під час брифінгу повідомив Микола Чечоткін голова ДСНС України, передає УНН.

“Заходи з ліквідації як великих лісових пожеж на території Житомирської області, так і в зоні відчуження продовжується, всі основні сили спрямованні на проливання 6 осередків. Лісові пожежі з’явилися після вчорашнього поривів вітру та відбувся перехід вогню та торф’яники: один має декілька гектарів площі, інший — пів гектару. Пожежі у Чорнобильській зоні, яких зараз йде ліквідація, вони не несуть загрози ні об’єкту „Укриття“, ні сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам у зоні відчуження”, — зазначив він.

Чечоткін додав, що радіаційний фон по місту Києву, Київській області та Зоні відчуження в межах норми.

“Той запах диму, який відчувався вчора ввечері, та сьогодні протягом дня, він абсолютно немає жодного відношення до пожежі у Чорнобильській зоні. Цей дим тягне із пожежі на Житомирщини”, — зауважив він.

Окрім того, за словами голови ДСНС України, буря, яка вчора виникла — це не звичайне явище для Київської області.

“Така буря була декілька десятків років назад. Суміш пилу і залишки продуктів горіння, які були на осередках горіння та на полях, все це перемішалося і призвело до того, що ми мали забруднення повітря та загазованість на території міста Києва”, — підсумував він.

Нагадаємо, за даними мера столиці, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області.

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