Пожежа у Чорнобильській зоні не несе загрозу сховищам радіаційних відходів – ДСНС

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Пожежа у Чорнобильській зоні не несе загрози сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам у зоні відчуження. Про це під час брифінгу повідомив Микола Чечоткін голова ДСНС України, передає УНН.