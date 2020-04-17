Пожар в Чернобыльской зоне не несет угрозу хранилищам радиационных отходов - ГСЧС

“Мероприятия по ликвидации как крупных лесных пожаров на территории Житомирской области, так и в зоне отчуждения продолжается, все основные силы будут направлены на пролив 6 ячеек. Лесные пожары появились после вчерашних порывов ветра и состоялся переход огня и торфяников: один имеет несколько гектаров площади, другой — пол гектара. Пожары в Чернобыльской зоне, которых сейчас идет ликвидация, они не несут угрозы ни объекту „Укрытие“, ни хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам в зоне отчуждения”, — отметил он.

Чечоткин добавил, что радиационный фон по городу Киеву, Киевской области и зоне отчуждения в пределах нормы.

“Тот запах дыма, который ощущался вчера вечером, и сегодня в течение дня, он абсолютно не имеет никакого отношения к пожару в Чернобыльской зоне. Этот дым тянет с пожара в Житомирской области”, — отметил он.

Кроме того, по словам главы ГСЧС Украины, буря, вчера возникла — это не обычное явление для Киевской области.

“Такая буря была несколько десятков лет назад. Смесь пыли и остатки продуктов горения, которые были на ячейках горения и на полях, все это перемешалось и привело к тому, что мы имели загрязнение воздуха и загазованность на территории города Киева”, — подытожил он.

Напомним, по данным мэра столицы, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области.