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Пожежа "Томас" у Каліфорнії визнана другою за площею в історії штату

Пожежа "Томас" у Каліфорнії визнана другою за площею в історії штату

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Площа природної пожежі, котра триває вже два тижні на території штату Каліфорнія, перевищила 1100 квадратних кілометрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У результаті катастрофа стала другою в історії штату, згідно інформації оприлюдненою у вівторок Управлінням захисту лісових угідь та протипожежної охорони Каліфорнії.

За даними розміщеними на сайті відомства, пожежу, що виникла в окрузі Вентура 4 грудня і отримала назву “Томас”, вдалося до даного моменту локалізувати на 55%.

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“Томас” залишився єдиною з великих пожеж, що виникли на півдні Каліфорнії та продовжують нести серйозну загрозу. Його жертвами стали як-мінімум дві людини. Решту п’ять природних пожеж, що вирували у штаті протягом останніх тижнів, практично повністю локалізовані. Пожежні служби штату прогнозують, що їм вдасться повністю локалізувати “Томас” орієнтовно до 7 січня наступного року.

Нагадуємо, у Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через лісову пожежу.

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