Пожар "Томас" в Калифорнии признан вторым по площади в истории штата
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Площадь природного пожара, продолжающегося уже две недели на территории штата Калифорния, превысила 1100 квадратных километров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В результате катастрофа стала второй в истории штата, согласно информации обнародованной во вторник Управлением защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.
По данным размещенным на сайте ведомства, пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря и получивший название “Томас”, удалось к настоящему моменту локализовать на 55%.
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“Томас” остался единственным из крупных пожаров, возникших на юге Калифорнии, продолжающий нести серьезную угрозу. Его жертвами стали как минимум два человека. Остальные пять природных пожаров, бушевавших в штате в течение последних недель, практически полностью локализованы. Пожарные службы штата прогнозируют, что им удастся полностью локализовать “Томас” ориентировочно до 7 января следующего года.
Напоминаем, в Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за лесного пожара.