Пожар "Томас" в Калифорнии признан вторым по площади в истории штата

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77842 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91656 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94263 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110763 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101465 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105058 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112062 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122950 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134563 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пожар "Томас" в Калифорнии признан вторым по площади в истории штата

Пожар "Томас" в Калифорнии признан вторым по площади в истории штата

Киев  •  УНН

 • 13456 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Площадь природного пожара, продолжающегося уже две недели на территории штата Калифорния, превысила 1100 квадратных километров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В результате катастрофа стала второй в истории штата, согласно информации обнародованной во вторник Управлением защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.

По данным размещенным на сайте ведомства, пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря и получивший название “Томас”, удалось к настоящему моменту локализовать на 55%.

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“Томас” остался единственным из крупных пожаров, возникших на юге Калифорнии, продолжающий нести серьезную угрозу. Его жертвами стали как минимум два человека. Остальные пять природных пожаров, бушевавших в штате в течение последних недель, практически полностью локализованы. Пожарные службы штата прогнозируют, что им удастся полностью локализовать “Томас” ориентировочно до 7 января следующего года.

Напоминаем, в Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за лесного пожара.

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