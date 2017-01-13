Пожежа сталася в торговельному павільйоні у Києві

Сьогодні 13 січня о 00:54 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в торговельному павільйоні по вул. Миропільській, 2, Деснянського району столиці.

На місце події відразу виїхало чергове відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, пожежа виникла біля проїжджої частини дороги в одному із металевих павільйонів. Завдяки оперативним та скоординованим діям вогнеборців вже о 01:16 займання було локалізовано та попереджено подальше поширення полум’я. О 01:37 пожежу на площі 15 м. кв. ліквідовано.

На ліквідацію пожежі залучалось дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та10 чоловік особового складу.

Причину пожежі встановлює слідство.