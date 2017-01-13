Пожар произошел в торговом павильоне в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января в торговом павильоне, который расположен в Деснянском районе Киева, произошел пожар. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Сегодня 13 января в 00:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне по ул. Миропольская, 2, Деснянского района столицы.
На место происшествия сразу выехали дежурные отделения 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, пожар возник возле проезжей части дороги в одном из металлических павильонов. Благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных уже в 01:16 возгорание было локализовано и предупреждено дальнейшее распространение пламени. В 1:37 пожар на площади 15 м. кв. ликвидировали.
К ликвидации пожара привлекали две единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.
Причину пожара устанавливает следствие.