Пожежа сталася в будівлі херсонського телецентру

“Було невелике задимлення приблизно на площі 2 кв.м. Зараз там інспекція знаходиться і виясняє, скільки там було займання. Мабуть, ще менше. Це сталося в підсобному приміщенні під сходовою кліткою”, — розповіла вона.

Наразі рятувальники з’ясовують імовірні причини.

Повідомляється, що виклик про інцидент надійшов об 11:02.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня, з 05.02 по 12.02, на пожежах в Україні загинуло 60 людей.