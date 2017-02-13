Пожар произошел в здании херсонского телецентра

"Было небольшое задымление примерно на площади 2 кв.м. Сейчас там инспекция находится и выясняет, какое там было возгорание. Пожалуй, еще меньше. Это произошло в подсобном помещении под лестничной клеткой", - рассказала она.

Сейчас спасатели выясняют возможные причины.

Сообщается, что вызов об инциденте поступил в 11:02.

Напомним, на прошлой неделе, с 05.02 по 12.02, на пожарах в Украине погибли 60 человек.