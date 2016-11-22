Пожежа сталася у виробничому цеху на Київщині

Так, 21 листопада о 20:43 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому цеху в селі Софіївська Борщагівка по вулиці Велика Кільцева.

На місці події розвідкою було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому цеху по обробці металу розміром 10×6 м. Пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано о 22:23. Розповсюження вогню на будівлю в цілому вдалося запобігти.

Внаслідок пожежі вогнем знищено крівлю цеху та пошкоджено утеплювач стін. Причина виникнення пожежі встановлюється.