Пожар произошел в производственном цехе в Киевской области

Так, 21 ноября в 20:43 к спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном цехе в селе Софиевская Борщаговка по улице Большая Окружная.

На месте происшествия разведкой было установлено, что пожар возник в одноэтажном цехе по обработке металла размером 10×6 м. Пожар был локализован и полностью ликвидирован в 22:23. Распространение огня на здание в целом удалось предотвратить.

В результате пожара огнем уничтожена кровля цеха и поврежден утеплитель стен. Причина возникновения пожара устанавливается.