Пожежа сталася на території вінницької виправної колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Пожежні підрозділи на Вінничині ліквідували пожежу у складських приміщеннях виправної колонії №86. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"14 березня о 21:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у місті Вінниці на вулиці Привокзальній загорілося сміття. Бійці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини у місті Вінниці встановили, що горить складська будівля на території Державної установи "Вінницька виправна колонія № 86", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, пожежа була локалізована о 22:08, а ліквідована о 22:22. Вогонь знищив перекриття будівлі на площі близько 50 кв. м. Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
Як повідомляв УНН, сталася пожежа у приміщенні школи села Кротівщина Полтавської області.