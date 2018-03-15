Пожар произошел на территории винницкой исправительной колонии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 19473 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35603 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40802 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 88781 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 85459 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103020 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109986 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116907 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122184 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133436 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пожар произошел на территории винницкой исправительной колонии

Пожар произошел на территории винницкой исправительной колонии

Киев  •  УНН

 • 9066 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Пожарные подразделения в Винницкой области ликвидировали пожар в складских помещениях исправительной колонии №86. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"14 марта в 21:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Виннице на улице Привокзальной загорелся мусор. Бойцы 2-й Государственной пожарно-спасательной части в городе Виннице установили, что горит складское здание на территории Государственного учреждения "Винницкая исправительная колония № 86", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар был локализован в 22:08, а ликвидирован в 22:22. Огонь уничтожил перекрытие здания на площади около 50 кв. м. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Как сообщал УНН, произошел пожар в помещении школы села Кротовщина Полтавской области.

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