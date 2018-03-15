Пожар произошел на территории винницкой исправительной колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Пожарные подразделения в Винницкой области ликвидировали пожар в складских помещениях исправительной колонии №86. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"14 марта в 21:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Виннице на улице Привокзальной загорелся мусор. Бойцы 2-й Государственной пожарно-спасательной части в городе Виннице установили, что горит складское здание на территории Государственного учреждения "Винницкая исправительная колония № 86", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пожар был локализован в 22:08, а ликвидирован в 22:22. Огонь уничтожил перекрытие здания на площади около 50 кв. м. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Как сообщал УНН, произошел пожар в помещении школы села Кротовщина Полтавской области.