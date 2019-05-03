Пожежа сталася на території школи на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Пожежа сталася на території школи у Кам'янському на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Повідомлення про пожежу на території середньої загальноосвітньої школи по вулиці Олександра Стовби Південного району міста Кам’янського рятувальники отримали 2 травня о 17:10.
На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на території навчального закладу всередині одноповерхової окремо розташованої будівлі колишньої майстерні, де наразі зберігались старі речі та меблі.
Вогнем пошкоджено старе майно та перекриття будівлі на загальній площі 75 кв. м.
Пожежу локалізовано о 17:29 та ліквідовано о 18:27.
Загиблих та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, підліток підпалив школу на Миколаївщині, щоб "замести сліди".