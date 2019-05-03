Пожар произошел на территории школы в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Пожар произошел на территории школы в Каменском в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре на территории средней общеобразовательной школы по улице Александра Столбы Южного района города Каменского спасатели получили 2 мая в 17:10.
На месте спасатели установили, что пожар возник на территории учебного заведения внутри одноэтажного отдельно стоящего здания бывшей мастерской, где хранились старые вещи и мебель.
Огнем повреждено старое имущество и перекрытия здания на общей площади 75 кв. м.
Пожар локализован в 17:29 и ликвидирован в 18:27.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, подросток поджег школу в Николаевской области, чтобы "замести следы".