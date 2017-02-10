Пожежа сталась в офісній будівлі на Київщині

Сьогодні, 10 лютого о 13:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в офісній будівлі на вул. Бородавки, 4, що в с. Гореничі Святошинського району.

Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили, що горить дах будівлі. О 16:25 пожежа площею 400 кв.м. була локалізована. Наразі триває ліквідація.

На місці події працюють 22 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Як повідомляв УНН, вчора, 9 лютого, двоє людей загинули внаслідок пожежі на Київщині.