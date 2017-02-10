Пожар произошел в офисном здании в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня, 10 февраля, к спасателям поступило сообщение о пожаре в офисном здании в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Сегодня, 10 февраля в 13:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в офисном здании на ул. Бородавки, 4, что в с. Гореничи Святошинского района.
Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горит крыша здания. В 16:25 пожар площадью 400 кв.м. был локализован. Сейчас продолжается ликвидация.
На месте происшествия работают 22 человек личного состава и 4 единицы техники.
Как сообщал УНН, вчера, 9 февраля, два человека погибли в результате пожара в Киевской области.