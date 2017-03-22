Пожежа сталась на ринку в Ужгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На території ужгородського ринку сьогодні вранці сталась пожежа. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Закарпатської області.
Так, 22 березня о 11:30 рятувальникам повідомили про пожежу на території ринку, що на вулиці Тельмана в м. Ужгород.
Пожежу площею близько 100 кв. м вогнеборці локалізували о 11:56, а ліквідували о 12:10. Усього внаслідок пожежі було знищено магазин електротоварів, де й виникло загорання, та пошкоджено ще два сусідні магазини, які спеціалізувалися на продажу меблів і квітів.
На пожежі ніхто не постраждав. Збитки та причина займання встановлюються. Серед ймовірних розглядається коротке замикання електромережі. Зі слів орендаря приміщення, яке стало осередком пожежі, в приміщенні почало горіти біля розетки. Перші хвилини жінка самотужки намагалася впоратися з полум’ям, але спроби виявилися марними. Тоді на допомогу покликали ужгородських вогнеборців.
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