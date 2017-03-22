Пожар произошел на рынке в Ужгороде

Так, 22 марта в 11:30 спасателям сообщили о пожаре на территории рынка, что на улице Тельмана в г. Ужгород.

Пожар площадью около 100 кв. м пожарные локализовали в 11:56, ликвидировали в 12:10. В результате пожара был уничтожен магазин электротоваров, где и возникло возгорание, и повреждены два соседних магазина, которые специализировались на продаже мебели и цветов.

На пожаре никто не пострадал. Убытки и причина возгорания устанавливаются. Среди вероятных рассматривается короткое замыкание электросети. По словам арендатора помещения, которое стало очагом пожара, в помещении начало гореть возле розетки. Первые минуты женщина самостоятельно пыталась справиться с пламенем, но попытки оказались тщетными. Тогда на помощь позвали ужгородских пожарных.

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