Пожежа поблизу Афін: затримали ймовірних паліїв
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Пожежа на північному заході від Афін триває. Заримано двох підозрюваних у підпалах. Про це повідомляє УНН за даними Ekathimerini.
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У Греції сотні пожежників уже другий день поспіль борються з вогнем у лісах на північному заході від Афін. Довелося евакуювати будинок для людей похилого віку та жителів кількох прилеглих сіл.
У понеділок пожежа спалахнула спочатку в районі Кератея. Згодом у районі Вілія загорівся густий ліс. Пожежна служба Греції заявила, що у вівторок 330 пожежників із 115 автомобілями гасили пожежу поблизу Вілії. Також була ще повітряна допомога у вигляді п’яти водоспадних літаків та шести вертольотів. Було 143 пожежники з Польщі, їх скерували до Греції у межах масштабного залучення іноземної допомоги з країн Європи та Близького Сходу.
Вважають, що причиною деяких пожеж є підпал. Сьогодні поліція оголосила, що заарештувала двох людей за підозрою у розпалюванні вогню.
Першим є 54-річний грек, який в неділю підпалював папір та засохлу рослинність у чагарниках на околиці села на захід від Афін. Чоловіка затримала поліція, яка проїжджала повз.
Іншою підозрюваною є 29-річна іноземка, громадянство якої не розголошують. Її звинувачують у підпаленні сухого листя на землі біля дерева на центральній площі Афін. Поліція району загасила полум’я та затримала жінку.
Нагадаємо
Пожежі у Греції виникли після найсильнішої за останні 30 років спеки, коли температура в країні сягнула 45℃.
У загальнонаціональному телезверненні прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що за кілька днів по всій країні спалахнуло 586 лісових пожеж.
Вогонь протягом двох тижнів знищив майже 100 000 гектарів. Загинуло троє осіб, сотні залишилися без домівок, понад тисячу людей евакуювали. Раніше місцева поліція затримала 118 осіб за підпали лісів.