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Актуальное
Пожар вблизи Афин: задержали вероятных поджигателей

Пожар вблизи Афин: задержали вероятных поджигателей

Киев  •  УНН

 • 14933 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Пожар на северо-западе от Афин продолжается. Задержали двух подозреваемых в поджогах. Об этом сообщает УНН по данным Ekathimerini.

Детали

В Греции сотни пожарных уже второй день подряд борются с огнем в лесах на северо-западе от Афин. Пришлось эвакуировать дом престарелых и жителей нескольких прилегающих сёл.

В понедельник пожар вспыхнул сначала в районе Кератея, вскоре в районе Вилия загорелся густой лес. Пожарная служба Греции заявила, что во вторник 330 пожарных из 115 автомобилями тушили пожар вблизи Вилии. Также была еще воздушная помощь в виде пяти водопадных самолетов и шести вертолетов. Было 143 пожарных из Польши, их направили в Грецию в рамках масштабного привлечения иностранной помощи из стран Европы и Ближнего Востока.

Считают, что причиной некоторых пожаров является поджог. Сегодня полиция объявила, что арестовала двух человек по подозрению в разжигании огня.

Первый — 54-летний грек, который в воскресенье поджигал бумагу и засохшую растительность в зарослях на окраине села к западу от Афин. Мужчину задержала полиция, которая проезжала мимо.

Другой подозреваемой является 29-летняя иностранка, гражданство которой не разглашают. Ее обвиняют в поджоге сухих листьев на земле возле дерева на центральной площади Афин. Полиция района потушила пламя и задержала женщину.

Напомним

Пожары в Греции возникли после сильнейшей за последние 30 лет жары, когда температура в стране достигла 45 ℃.

В общенациональном телеобращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что за несколько дней по всей стране вспыхнуло 586 лесных пожаров.

Огонь в течение двух недель уничтожил почти 100 000 гектаров. Погибло три человека, сотни остались без домов, более тысячи человек эвакуировали. Ранее местная полиция задержала 118 человек за поджоги лесов.

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