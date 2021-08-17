Пожар вблизи Афин: задержали вероятных поджигателей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Пожар на северо-западе от Афин продолжается. Задержали двух подозреваемых в поджогах. Об этом сообщает УНН по данным Ekathimerini.
Детали
В Греции сотни пожарных уже второй день подряд борются с огнем в лесах на северо-западе от Афин. Пришлось эвакуировать дом престарелых и жителей нескольких прилегающих сёл.
В понедельник пожар вспыхнул сначала в районе Кератея, вскоре в районе Вилия загорелся густой лес. Пожарная служба Греции заявила, что во вторник 330 пожарных из 115 автомобилями тушили пожар вблизи Вилии. Также была еще воздушная помощь в виде пяти водопадных самолетов и шести вертолетов. Было 143 пожарных из Польши, их направили в Грецию в рамках масштабного привлечения иностранной помощи из стран Европы и Ближнего Востока.
Считают, что причиной некоторых пожаров является поджог. Сегодня полиция объявила, что арестовала двух человек по подозрению в разжигании огня.
Первый — 54-летний грек, который в воскресенье поджигал бумагу и засохшую растительность в зарослях на окраине села к западу от Афин. Мужчину задержала полиция, которая проезжала мимо.
Другой подозреваемой является 29-летняя иностранка, гражданство которой не разглашают. Ее обвиняют в поджоге сухих листьев на земле возле дерева на центральной площади Афин. Полиция района потушила пламя и задержала женщину.
Напомним
Пожары в Греции возникли после сильнейшей за последние 30 лет жары, когда температура в стране достигла 45 ℃.
В общенациональном телеобращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что за несколько дней по всей стране вспыхнуло 586 лесных пожаров.
Огонь в течение двух недель уничтожил почти 100 000 гектаров. Погибло три человека, сотни остались без домов, более тысячи человек эвакуировали. Ранее местная полиция задержала 118 человек за поджоги лесов.