Пожежа на військовому складі сталася на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Одеській області на складі однієї з військових частин сталася пожежа. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Пожежа сталася на території військової частини у селі Дачне.
Внаслідок пожежі, за попередніми підрахунками, знищено та пошкоджено майна речової та продовольчої служби військової частини. Точна сума збитків встановлюється.
За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання зношеного електрообладнання.
У пожежі ніхто не постраждав.
Проводиться досудове розслідування.